US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 30 августа
Сегодня, 30 августа, и ночью 31 августа в Нью-Йорке (США) продолжится розыгрыш US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей седьмого игрового дня женского одиночного разряда турнира.
Теннис. US Open — 2025. Женщины. Третий круг. Расписание на 30-31 августа (время московское):
- 18:00. Каролина Мухова (Чехия) — Линда Носкова (Чехия)
- 18:30. Магдалена Френх (Польша) — Кори Гауфф (США)
- 19:30. Диан Парри (Франция) — Марта Костюк (Украина)
- 20:00. Дарья Касаткина (Австралия) — Наоми Осака (Япония)
- 23:00. Екатерина Александрова (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия)
- 23:30. Аманда Анисимова (США) — Жаклин Кристиан (Румыния)
- 2:00. Анна Калинская (Россия) — Ига Швёнтек (Польша)
- 4:00. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Мария Саккари (Греция)
