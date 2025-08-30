Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 30 августа

US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 30 августа
Комментарии

Сегодня, 30 августа, и ночью 31 августа в Нью-Йорке (США) продолжится розыгрыш US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей седьмого игрового дня женского одиночного разряда турнира.

Теннис. US Open — 2025. Женщины. Третий круг. Расписание на 30-31 августа (время московское):

  • 18:00. Каролина Мухова (Чехия) — Линда Носкова (Чехия)
  • 18:30. Магдалена Френх (Польша) — Кори Гауфф (США)
  • 19:30. Диан Парри (Франция) — Марта Костюк (Украина)
  • 20:00. Дарья Касаткина (Австралия) — Наоми Осака (Япония)
  • 23:00. Екатерина Александрова (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия)
  • 23:30. Аманда Анисимова (США) — Жаклин Кристиан (Румыния)
  • 2:00. Анна Калинская (Россия) — Ига Швёнтек (Польша)
  • 4:00. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Мария Саккари (Греция)
Календарь US Open - 2025 (ж)
Сетка US Open - 2025 (ж)
Материалы по теме
Как же так?! Мирра Андреева плакала и сенсационно проиграла 139-й ракетке мира на US Open
Как же так?! Мирра Андреева плакала и сенсационно проиграла 139-й ракетке мира на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android