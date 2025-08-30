«Детский сад». Энен раскритиковала поведение Циципаса после матча с Альтмайером на US Open

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен прокомментировала инцидент после матча на US Open — 2025 между греком Стефаносом Циципасом и немцем Даниэлем Альтмайером.

Циципас остался недоволен тем, что Альтмайер в четвёртом сете выполнил подачу с руки. Об этом он высказался после матча у сетки.

«Альтмайер имеет полное право подавать с руки. Не думаю, что Циципас так отреагировал бы год или два назад. Здесь есть некоторая проблема с самолюбием, мол — мне не подают с руки. Это многое говорит о том, через что он прошёл в последнее время. Напоминает детский сад», — приводит слова Энен We love tennis.