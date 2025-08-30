Скидки
«Детский сад». Энен раскритиковала поведение Циципаса после матча с Альтмайером на US Open

«Детский сад». Энен раскритиковала поведение Циципаса после матча с Альтмайером на US Open
Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен прокомментировала инцидент после матча на US Open — 2025 между греком Стефаносом Циципасом и немцем Даниэлем Альтмайером.

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2025, пятница. 02:35 МСК
Стефанос Циципас
28
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 3 5
7 7 		1 4 6 7
             
Даниэль Альтмайер
56
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер

Циципас остался недоволен тем, что Альтмайер в четвёртом сете выполнил подачу с руки. Об этом он высказался после матча у сетки.

«Альтмайер имеет полное право подавать с руки. Не думаю, что Циципас так отреагировал бы год или два назад. Здесь есть некоторая проблема с самолюбием, мол — мне не подают с руки. Это многое говорит о том, через что он прошёл в последнее время. Напоминает детский сад», — приводит слова Энен We love tennis.

Новости. Теннис
