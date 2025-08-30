US Open — 2025, мужчины: расписание матчей на 30 августа
Сегодня, 30 августа, и ночью 31 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжится US Open — 2025. Чемпионат предлагает ознакомиться с расписанием седьмого игрового дня мужского одиночного разряда турнира.
US Open — 2025. Расписание матчей на 29-30 августа. Третий круг. Мужчины (время — московское):
- 18:00. Лоренцо Музетти (Италия) — Флавио Коболли (Италия);
- 19:30. Коулман Вон (Гонконг) — Андрей Рублёв (Россия);
- 19:30. Хауме Мунар (Испания) — Зизу Бергс (Бельгия);
- 20:00. Янник Синнер (Италия) — Денис Шаповалов (Канада);
- 21:00. Камиль Майхшак (Польша) — Леандро Риди (Швейцария);
- 23:00. Даниэль Альтмайер (Германия) — Алекс де Минор (Австралия);
- 2:00. Александр Зверев (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);
- 3:30. Александр Бублик (Казахстан) — Томми Пол (США).
US Open — 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.
