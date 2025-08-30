Скидки
US Open — 2025, мужчины: расписание матчей на 30 августа

US Open — 2025, мужчины: расписание матчей на 30 августа
Сегодня, 30 августа, и ночью 31 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжится US Open — 2025. Чемпионат предлагает ознакомиться с расписанием седьмого игрового дня мужского одиночного разряда турнира.

US Open — 2025. Расписание матчей на 29-30 августа. Третий круг. Мужчины (время — московское):

  • 18:00. Лоренцо Музетти (Италия) — Флавио Коболли (Италия);
  • 19:30. Коулман Вон (Гонконг) — Андрей Рублёв (Россия);
  • 19:30. Хауме Мунар (Испания) — Зизу Бергс (Бельгия);
  • 20:00. Янник Синнер (Италия) — Денис Шаповалов (Канада);
  • 21:00. Камиль Майхшак (Польша) — Леандро Риди (Швейцария);
  • 23:00. Даниэль Альтмайер (Германия) — Алекс де Минор (Австралия);
  • 2:00. Александр Зверев (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);
  • 3:30. Александр Бублик (Казахстан) — Томми Пол (США).

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

