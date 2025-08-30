Скидки
Теннис

Пара обручилась во время матча Арины Соболенко и Лейлы Фернандес на US Open — 2025

Комментарии

Мужчина сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на трибуне стадиона US Open — 2025. Трогательный момент произошёл по ходу матча третьего круга между трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и финалисткой US Open — 2021 канадкой Лейлой Фернандес.

Девушка расплакалась и сказала «да». Под овации публики пара поцеловалась.

Фото: Кадр из трансляции

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 02:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 2
         
Лейла Фернандес
30
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Победу в матче одержала Соболенко в двух партиях со счётом 6:3, 7:6 (7:2). В 1/8 финала Открытого чемпионата США она встретится с испанкой Кристиной Букшей. Напомним, Арина является действующей чемпионкой соревнований.

Арина Соболенко обыграла Лейлу Фернандес и вышла в четвёртый круг US Open
