Пара обручилась во время матча Арины Соболенко и Лейлы Фернандес на US Open — 2025
Мужчина сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на трибуне стадиона US Open — 2025. Трогательный момент произошёл по ходу матча третьего круга между трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и финалисткой US Open — 2021 канадкой Лейлой Фернандес.
Девушка расплакалась и сказала «да». Под овации публики пара поцеловалась.
Фото: Кадр из трансляции
Победу в матче одержала Соболенко в двух партиях со счётом 6:3, 7:6 (7:2). В 1/8 финала Открытого чемпионата США она встретится с испанкой Кристиной Букшей. Напомним, Арина является действующей чемпионкой соревнований.
