Соболенко пошутила о давлении на своего парня после того, как пара обручилась на её матче
Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о том, что пара обручилась во время её матча на Открытом чемпионате США — 2025. В третьем круге она обыграла канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:3, 7:6 (7:2).
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 02:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
30
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
«Кажется, на моём матче впервые кто-то сделал предложение. Был очень милый момент, я старалась не заулыбаться. Наверное, они сейчас очень счастливые, и я старалась продолжать концентрироваться на своей игре. Желаю им счастливого брака (смеётся)!
Я посмотрела на своего парня. Никакого давления», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
