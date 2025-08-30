Скидки
Соболенко пошутила о давлении на своего парня после того, как пара обручилась на её матче
Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о том, что пара обручилась во время её матча на Открытом чемпионате США — 2025. В третьем круге она обыграла канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 02:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 2
         
Лейла Фернандес
30
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

«Кажется, на моём матче впервые кто-то сделал предложение. Был очень милый момент, я старалась не заулыбаться. Наверное, они сейчас очень счастливые, и я старалась продолжать концентрироваться на своей игре. Желаю им счастливого брака (смеётся)!

Я посмотрела на своего парня. Никакого давления», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

