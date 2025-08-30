Маннарино — о снятии Шелтона: вероятно, он выиграл бы этот матч
77-й номер рейтинга французский теннисист Адриан Маннарино прокомментировал выход в 1/8 финала US Open — 2025. Игрок вышел в следующий раунд на отказе шестой ракетки мира Бена Шелтона при счёте 3:6, 6:3, 4:6, 6:4. Перспективный американец получил травму плеча.
US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 20:40 МСК
6
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 3
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|4
|
|6
|4
|6
77
Адриан Маннарино
А. Маннарино
«Честно говоря, он, вероятно, выиграл бы этот матч», — сказал Маннарино после встречи.
В 1/8 финала US Open — 2025 Адриан Маннарино сыграет с чехом Иржи Легечкой, который был сильнее бельгийца Рафаэля Коллиньона со счётом 6:4, 6:4, 6:4. US Open — 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.
