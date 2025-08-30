Скидки
Маннарино — о снятии Шелтона: вероятно, он выиграл бы этот матч

Комментарии

77-й номер рейтинга французский теннисист Адриан Маннарино прокомментировал выход в 1/8 финала US Open — 2025. Игрок вышел в следующий раунд на отказе шестой ракетки мира Бена Шелтона при счёте 3:6, 6:3, 4:6, 6:4. Перспективный американец получил травму плеча.

US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 20:40 МСК
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 4
3 		6 4 6
             
Адриан Маннарино
77
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

«Честно говоря, он, вероятно, выиграл бы этот матч», — сказал Маннарино после встречи.

В 1/8 финала US Open — 2025 Адриан Маннарино сыграет с чехом Иржи Легечкой, который был сильнее бельгийца Рафаэля Коллиньона со счётом 6:4, 6:4, 6:4. US Open — 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

