Эмма Радукану оценила игру Рыбакиной после матча третьего круга US Open — 2025
Поделиться
Британская теннисистка 36-я ракетка мира Эмма Радукану прокомментировала поражение в матче третьего круга US Open — 2025 от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Радукану уступила со счётом 1:6, 2:6.
US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
10
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
36
Эмма Радукану
Э. Радукану
«Я чувствовала, что каждое заработанное очко давалось мне с большим трудом. Я была в шоке от дропшотов. Они были непростыми. На мой взгляд, она хорошо подавала и принимала. В этом матче она преуспела во многом», — сказала Радукану на пресс-конференции.
Отметим, чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 августа 2025
-
10:49
-
10:41
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:37
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
08:15
-
08:09
-
08:00
-
07:49
-
07:09
-
07:05
-
06:51
-
06:18
-
06:04
-
05:30
-
05:09
-
05:00
-
04:39
-
03:58
-
03:49
-
03:37
-
03:03
-
02:52
-
01:02
-
00:53
-
00:50
-
00:42
-
00:42
-
00:32
-
00:25
-
00:13