Эмма Радукану оценила игру Рыбакиной после матча третьего круга US Open — 2025

Британская теннисистка 36-я ракетка мира Эмма Радукану прокомментировала поражение в матче третьего круга US Open — 2025 от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Радукану уступила со счётом 1:6, 2:6.

«Я чувствовала, что каждое заработанное очко давалось мне с большим трудом. Я была в шоке от дропшотов. Они были непростыми. На мой взгляд, она хорошо подавала и принимала. В этом матче она преуспела во многом», — сказала Радукану на пресс-конференции.

Отметим, чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США.