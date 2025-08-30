Скидки
Эмма Радукану оценила игру Рыбакиной после матча третьего круга US Open — 2025

Британская теннисистка 36-я ракетка мира Эмма Радукану прокомментировала поражение в матче третьего круга US Open — 2025 от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Радукану уступила со счётом 1:6, 2:6.

US Open (ж). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Эмма Радукану
36
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Я чувствовала, что каждое заработанное очко давалось мне с большим трудом. Я была в шоке от дропшотов. Они были непростыми. На мой взгляд, она хорошо подавала и принимала. В этом матче она преуспела во многом», — сказала Радукану на пресс-конференции.

Отметим, чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США.

