Мирра Андреева била себя ракеткой по ноге во время матча с Таунсенд на US Open — 2025
Пятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не сдерживала эмоций по ходу матча третьего круга Открытого чемпионата США — 2025, в котором встречалась с американкой Тэйлор Таунсенд. Андреева потерпела поражение со счётом 5:7, 2:6.
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 05:25 МСК
139
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
5
Мирра Андреева
М. Андреева
Во время одного из геймов юная россиянка несколько раз ударила себя ракеткой по ноге. Во втором сете Андреева проиграла шесть геймов подряд.
Фото: Кадр из трансляции
US Open остаётся единственным турниром «Большого шлема», на котором Мирра Андреева пока ни разу не выходила в четвёртый круг. Третий круг в 2025 году стал её лучшим результатом на мэйджоре в американском Нью-Йорке.
