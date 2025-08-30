Скидки
Мирра Андреева била себя ракеткой по ноге во время матча с Таунсенд на US Open — 2025

Пятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не сдерживала эмоций по ходу матча третьего круга Открытого чемпионата США — 2025, в котором встречалась с американкой Тэйлор Таунсенд. Андреева потерпела поражение со счётом 5:7, 2:6.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 05:25 МСК
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Во время одного из геймов юная россиянка несколько раз ударила себя ракеткой по ноге. Во втором сете Андреева проиграла шесть геймов подряд.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

US Open остаётся единственным турниром «Большого шлема», на котором Мирра Андреева пока ни разу не выходила в четвёртый круг. Третий круг в 2025 году стал её лучшим результатом на мэйджоре в американском Нью-Йорке.

