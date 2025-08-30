Мирра Андреева била себя ракеткой по ноге во время матча с Таунсенд на US Open — 2025

Пятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не сдерживала эмоций по ходу матча третьего круга Открытого чемпионата США — 2025, в котором встречалась с американкой Тэйлор Таунсенд. Андреева потерпела поражение со счётом 5:7, 2:6.

Во время одного из геймов юная россиянка несколько раз ударила себя ракеткой по ноге. Во втором сете Андреева проиграла шесть геймов подряд.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

US Open остаётся единственным турниром «Большого шлема», на котором Мирра Андреева пока ни разу не выходила в четвёртый круг. Третий круг в 2025 году стал её лучшим результатом на мэйджоре в американском Нью-Йорке.