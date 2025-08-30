Скидки
Главная Теннис Новости

«Добро пожаловать на шоу». Тэйлор Таунсенд высказалась о победе над Миррой Андреевой

«Добро пожаловать на шоу». Тэйлор Таунсенд высказалась о победе над Миррой Андреевой
Аудио-версия:
Комментарии

139-я ракетка мира американская теннисистка Тэйлор Таунсенд высказалась о победе над россиянкой Миррой Андреевой в третьем круге US Open — 2025 (7:5, 6:2).

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 05:25 МСК
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Чёрт возьми, как же хорошо! Добро пожаловать на шоу… Я хочу посвятить эту победу своему тренеру… и своему сыну, он придёт завтра. Он сказал учителям в школе: «Я еду в Нью-Йорк к маме».

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня последние 48 часов. Эта история затронула не только меня, речь идёт о послании и репрезентации. Вы, ребята, сегодня увидели настоящую Тэйлор Таунсенд», — сказала Таунсенд в послематчевом интервью.

Напомним, после матча второго круга латвийка Елена Остапенко обвинила Таунсенд в неспортивном поведении, а также заявила, что у неё нет воспитания и образования. Ситуация получила большое внимание в социальных сетях.

