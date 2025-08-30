Новак Джокович напрямую обратился к соперникам после выхода в 1/8 финала US Open — 2025
Седьмая ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович отказался отвечать на вопрос о своём физическом состоянии после выхода в четвёртый круг US Open — 2025. Ранее сообщалось, что серб испытывает проблемы со спиной.
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 02:20 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|6
|6
|
|7 7
|2
|3
35
Кэмерон Норри
К. Норри
«Не хочу слишком многое раскрывать соперникам, которые слушают и смотрят это интервью», — сказал Джокович после матча на корте, смотря прямо в камеру.
В матче третьего круга соревнований Новак победил 35-й номер рейтинга 30-летнего британца Кэмерона Норри в четырёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3. В матче за выход в 1/4 финала Джокович встретится с 35-летним немцем Яном-Ленардом Штруффом (144-я ракетка).
