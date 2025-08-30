Новак Джокович напрямую обратился к соперникам после выхода в 1/8 финала US Open — 2025

Седьмая ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович отказался отвечать на вопрос о своём физическом состоянии после выхода в четвёртый круг US Open — 2025. Ранее сообщалось, что серб испытывает проблемы со спиной.

«Не хочу слишком многое раскрывать соперникам, которые слушают и смотрят это интервью», — сказал Джокович после матча на корте, смотря прямо в камеру.

В матче третьего круга соревнований Новак победил 35-й номер рейтинга 30-летнего британца Кэмерона Норри в четырёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3. В матче за выход в 1/4 финала Джокович встретится с 35-летним немцем Яном-Ленардом Штруффом (144-я ракетка).