Анна Калинская — Ига Швёнтек: где смотреть, во сколько начало матча третьего круга US Open

В ночь с 30 на 31 августа в матче третьего круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и полька Ига Швёнтек, занимающая вторую строчку мирового рейтинга WTA. Начало поединка запланировано на 2:00 мск.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Анна Калинская
29
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч равный — 1-1. Калинская победила Швёнтек в полуфинале Дубая-2024 (6:4, 6:4), а Ига взяла реванш в недавнем четвертьфинале Цинциннати-2025 (6:3, 6:4).

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.

Как же так?! Мирра Андреева плакала и сенсационно проиграла 139-й ракетке мира на US Open
Как же так?! Мирра Андреева плакала и сенсационно проиграла 139-й ракетке мира на US Open
