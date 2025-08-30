Анна Калинская — Ига Швёнтек: где смотреть, во сколько начало матча третьего круга US Open

В ночь с 30 на 31 августа в матче третьего круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и полька Ига Швёнтек, занимающая вторую строчку мирового рейтинга WTA. Начало поединка запланировано на 2:00 мск.
В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт личных встреч равный — 1-1. Калинская победила Швёнтек в полуфинале Дубая-2024 (6:4, 6:4), а Ига взяла реванш в недавнем четвертьфинале Цинциннати-2025 (6:3, 6:4).
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.
