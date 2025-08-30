Наталья Вихлянцева: Мирра Андреева психологически ещё не окрепла

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о поражении 18-летней россиянки Мирры Андреевой в третьем круге US Open — 2025 от американки Тэйлор Таунсенд (5:7, 2:6).

«К сожалению, Мирра Андреева уступила Таунсенд. Мне кажется, что огромную роль в этом сыграли зрители. В ночных матчах, особенно с американцами, организовывают шоу. Такие теннисисты при поддержке домашних трибун получают огромные преференции и выигрывают свои матчи. Мирра в этот момент сломалась. Это всё зависит от опыта. Таунсенд в своё время была на том же уровне, что и Мирра, но не поднялась выше. Мы помним, что Тэйлор с 2014 года стабильно играет на турнирах «Большого шлема», а сейчас стала первой ракеткой мира в паре. Таунсенд грамотно разобрала игру Мирры, поэтому нашей теннисистке нужно было что-то сделать иначе. Но мы точно не знаем, беспокоит ли её что- то. Она же снималась с прошлого турнира, но Мирра и её команда не говорят, беспокоит ли её что-то.

Недавно Новак Джокович в своём подкасте рассказал, как он перестраивался во время матчей с Роджером. Да, он никогда не был фаворитом, потому что болельщики всегда были не за него. Новак в эти моменты мог сам абстрагироваться от этого с помощью проб и ошибок — он дошёл до нужного состояния, переведя зрителей на свою сторону. Нужно не сразу впадать в слёзы и стресс. Он думал, что в эти моменты они кричат не «Роджер», а «Нови». Каждое качество со временем становится крепче. К 18 годам находиться в топ-10, играть и побеждать не только в одиночке, но и в паре — хоть какой-то недостаток, но должен быть. Если его убрать, можно подняться намного выше и закрепиться», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.