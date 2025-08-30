Скидки
Новак Джокович стал лидером по количеству побед в матчах ТБШ на харде, обогнав Федерера

Седьмая ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович одержал 192-ю победу на турнирах «Большого шлема» на хардовом покрытии. Он стал лидером по данному показателю, обогнав 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

Вчера, 29 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 Джокович победил 30-летнего британца Кэмерона Норри в четырёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3. В матче за выход в 1/4 финала Джокович встретится с 35-летним немцем Яном-Ленардом Штруффом (144-я ракетка).

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

