Коулман Вон — Андрей Рублёв: где смотреть, во сколько начало матча US Open
В субботу, 30 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и Коулман Вон из Гонконга, занимающий 173-е место в мировом рейтинге.
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
173
Коулман Вон
К. Вон
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Начало матча запланировано на 19:30 мск. Теннисисты впервые сыграют друг с другом. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата», также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.
