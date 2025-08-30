Коулман Вон — Андрей Рублёв: где смотреть, во сколько начало матча US Open

В субботу, 30 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и Коулман Вон из Гонконга, занимающий 173-е место в мировом рейтинге.

Начало матча запланировано на 19:30 мск. Теннисисты впервые сыграют друг с другом. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата», также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.