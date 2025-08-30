Тиафо — о поражении на US Open: не знаю, как это пережить. Давно не был в такой депрессии
17-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо оценил своё поражение в третьем круге Открытого чемпионата США — 2025. Он неожиданно проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу, который занимает 144-ю строчку рейтинга ATP (4:6, 3:6, 6:7 (7:9)).
US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 22:30 МСК
17
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6 7
|
|6
|7 9
144
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
«Я много ошибался, большую часть времени он диктовал игру, исход матча всё время был в его руках. У меня был небольшой шанс, но я не знал, как им воспользоваться. Сегодня я играл крайне пассивно, не оказывал на него давления. Тяжело принять такой стиль игры и так рано вылететь с US Open. Честно говоря, я не знаю, как это пережить. Давно я не был в такой депрессии», — приводит слова Тиафо We love tennis.
