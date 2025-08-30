Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не уверен, что сможет». Макинрой — о перспективах Медведева вернуться на топ-уровень

«Не уверен, что сможет». Макинрой — о перспективах Медведева вернуться на топ-уровень
Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой выразил сомнение в возвращении чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева на высокий уровень.

«Ему нужно собраться. Не уверен, что он сможет. Думаю, он сейчас совершенно потерян, не знаю, что его ждёт в будущем. Мне всегда нравился Даниил. В US Open есть что-то необычное, что раскрывает в нём как лучшие, так и худшие качества», — приводит слова Макинроя We love tennis.

Напомним, Медведев устроил скандал в матче первого круга US Open — 2025, в котором играл с французом Бенжаменом Бонзи. Бонзи одержал победу во встрече со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.

Материалы по теме
«Ему надо отдохнуть от тенниса». Бурная реакция на сенсационный вылет Медведева с US Open
«Ему надо отдохнуть от тенниса». Бурная реакция на сенсационный вылет Медведева с US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android