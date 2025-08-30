«Не уверен, что сможет». Макинрой — о перспективах Медведева вернуться на топ-уровень

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой выразил сомнение в возвращении чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева на высокий уровень.

«Ему нужно собраться. Не уверен, что он сможет. Думаю, он сейчас совершенно потерян, не знаю, что его ждёт в будущем. Мне всегда нравился Даниил. В US Open есть что-то необычное, что раскрывает в нём как лучшие, так и худшие качества», — приводит слова Макинроя We love tennis.

Напомним, Медведев устроил скандал в матче первого круга US Open — 2025, в котором играл с французом Бенжаменом Бонзи. Бонзи одержал победу во встрече со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.