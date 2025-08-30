Янник Синнер — Денис Шаповалов: где смотреть, во сколько начало матча US Open

В субботу, 30 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представитель Канады Денис Шаповалов, занимающий 29-е место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 20:00 мск. Это вторая очная встреча теннисистов. Единственный поединок остался за Шаповаловым. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Синнер — действующий чемпион мужского турнира. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.