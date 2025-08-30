Янник Синнер — Денис Шаповалов: где смотреть, во сколько начало матча US Open
В субботу, 30 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представитель Канады Денис Шаповалов, занимающий 29-е место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 20:00 мск. Это вторая очная встреча теннисистов. Единственный поединок остался за Шаповаловым. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 20:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
29
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Синнер — действующий чемпион мужского турнира. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.
