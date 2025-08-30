Скидки
«Это меня напугало». Мухова рассказала о неприятном инциденте с бывшем парнем на US Open

Чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала о преследовании со стороны её бывшего парня на матче Открытого чемпионата США — 2025.

«Это не было связано с теннисом, поэтому я не очень люблю об этом говорить. Но напротив моей скамейки сел мой бывший парень. Он иногда появляется на мероприятиях, где его не должно быть. Это меня немного напугало. Я попросила его уйти, он не уходил, но позже всё же ушёл. В тот момент мне было трудно сосредоточиться», — сказала Мухова на пресс-конференции.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 90 млн.

