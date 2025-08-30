Макинрой: Синнер прошёл через множество потрясений из-за допинга. Он отлично справился

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой восхитился уровнем игры и настроем первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Синнер играет на таком уровне, которого я не ожидал на данном этапе его карьеры. Я очень поражён, насколько он хорош. Я годами наблюдаю за ним, он отличный парень.

Он прошёл через множество потрясений из-за допинговых разбирательств. Не знаю точно, что именно происходило, но суть в том, что, когда он играл на US Open в 2024 году, было огромное давление. Он с этим справился, поехал в Австралию, и там всё повторилось. Он отлично справился.

Три месяца [отстранения], возможно, помогли ему немного перестроиться, но в целом он внёс огромный вклад в нашу игру», — приводит слова Макинроя Tennis365.