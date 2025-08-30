«На соперницах давление. Это мне нравится». Соболенко — о 18 выигранных подряд тай-брейках

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своей впечатляющей серии из 18 выигранных тай-брейков подряд.

— У вас есть ощущение, что игроки в курсе ваших успехов на тай-брейках?

— Надеюсь на это. Конечно, я не зацикливаюсь на этом во время матча, но на соперницах дополнительное давление. Это мне нравится.

— Чувствуете ли вы, что уровень вашей игры растёт на тай-брейках?

— Иногда во время сета я обдумываю свои решения, а когда дело доходит до тай-брейка, я понимаю, что времени на сомнения нет. Нужно просто идти на удары и доверять своей игре. Напоминаю себе, что должна себе доверять. Знаю, что делать на корте, и стараюсь придерживаться плана на игру, оставаться агрессивной и оказывать как можно большее давление на соперниц, — сказала Соболенко на пресс-конференции.