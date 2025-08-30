Скидки
Арина Соболенко: психологически я сильна и всё ещё расту
Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своей психологической подготовке, подчеркнув, что продолжает совершенствоваться в этом аспекте.

«Определённо считаю, что психологически я довольно сильна и всё ещё расту. Я многому учусь, и все эти уроки делают меня всё сильнее и сильнее. На тай-брейках стараюсь сосредоточиться только на себе, доверять своей игре, сохранять агрессию, наносить и бить те удары, которые считаю правильным решением в определённый момент», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Ранее на US Open — 2025 Соболенко выиграла 18-й тай-брейк подряд.

