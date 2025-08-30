Александр Зверев — Феликс Оже-Альяссим: где смотреть, во сколько начало матча US Open
В ночь с 30 на 31 августа в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся третья ракетка мира представитель Германии Александр Зверев и канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий 27-е место в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 2:00 мск. Это 11-я очная встреча теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:00 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.
