«Не сомневаюсь, что могу выиграть матч». Соболенко рассказала, как изменилась за 4 года

«Не сомневаюсь, что могу выиграть матч». Соболенко рассказала, как изменилась за 4 года
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что изменилось за четыре года в её психологическом подходе к матчам. В 2021 году она проиграла канадке Лейле Фернандес в полуфинале US Open, а в 2025-м взяла реванш в третьем круге.

«Тогда был тяжёлый урок для меня, и с тех пор мы больше не играли. Хотела доказать себе, что урок усвоен, что я развиваюсь как игрок и смогу победить. Это было очень важно, потому что она играла в невероятный теннис. Был непростой матч, я хорошо справилась и очень этим довольна.

Теперь я лучше понимаю игру. Кроме того, я определённо лучше контролирую свои эмоции. И, думаю, я гораздо больше доверяю себе и не сомневаюсь, что могу выиграть матч», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Комментарии
