Теннисист попросил вывести с матча на US Open зрителя, в котором узнал ставочника

435-я ракетка мира швейцарский теннисист Леандро Риди обратился к судье с просьбой вывести зрителя с корта во время матча второго круга на US Open — 2025. Он играл с аргентинцем Франсиско Серундоло, которого победил со счётом 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2.

«Парень, заткнись… Он делает ставки на меня. Если я проиграю, он мне напишет, он один из таких. Выведите его, не хочу его видеть. Когда я проигрываю, он пишет мне: «Ты ужасен, надеюсь, что твоя мать умрёт», — сказал Риди во время матча.

Судья на вышке связался с охраной с просьбой вывести мужчину, однако он покинул корт самостоятельно.

«Таких сразу видно, я уже достаточно насмотрелся. Видел его уже в первом круге, и он выкрикивал моё имя уже после первого очка. В четвёртом сете я всё ещё уступал и подумал: если я проиграю этот матч, он напишет мне, какой я плохой, и пожелает моей матери смерти. Потом он начал давить на меня, и если бы я потерпел поражение, он бы мне написал», — приводит слова Риди Bounces.