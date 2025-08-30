Скидки
Джокович опубликовал пост после победы над Норри на US Open — 2025

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост по итогам матча третьего круга Открытого чемпионата США — 2025.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 02:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 6 6
4 		7 7 2 3
             
Кэмерон Норри
35
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

«Ещё одна энергичная ночь на корту Артура Эша. Яркие огни, громкая музыка, рэп среди толпы болельщиков. Было несколько трудных моментов, но энергия Нью-Йорка помогла мне справиться. Впереди — четвёртый круг», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

В матче третьего круга соревнований Новак победил 35-й номер рейтинга 30-летнего британца Кэмерона Норри в четырёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3. В матче за выход в 1/4 финала Джокович встретится с 35-летним немцем Яном-Ленардом Штруффом (144-я ракетка).

