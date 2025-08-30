Джокович опубликовал пост после победы над Норри на US Open — 2025

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост по итогам матча третьего круга Открытого чемпионата США — 2025.

«Ещё одна энергичная ночь на корту Артура Эша. Яркие огни, громкая музыка, рэп среди толпы болельщиков. Было несколько трудных моментов, но энергия Нью-Йорка помогла мне справиться. Впереди — четвёртый круг», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

В матче третьего круга соревнований Новак победил 35-й номер рейтинга 30-летнего британца Кэмерона Норри в четырёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3. В матче за выход в 1/4 финала Джокович встретится с 35-летним немцем Яном-Ленардом Штруффом (144-я ракетка).