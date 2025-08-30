«Ожидала уважения». Анна Калинская осталась недовольна поведением американок на US Open

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская выразила недовольство в сторону американского дуэта Маккартни Кесслер/Питон Стирнс после парного матча на US Open — 2025. В первом круге Калинская в паре с румынкой Сораной Кырстей потерпели поражение со счётом 5:7, 4:6.

Анна Калинская осталась недовольна тем, что американки не извинялись за случаи, когда мячи с их стороны отскакивали от троса.

«Ожидала немного уважения. Не видела, чтобы вы хоть раз извинились», — сказала Калинская после матча у сетки.

Фото: скриншот из трансляции

В одиночном разряде Анна Калинская сыграет в третьем круге с полькой Игой Швёнтек. Матч состоится в ночь с 30 на 31 августа.