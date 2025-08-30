«Обсудим в другой раз». Джокович — о влиянии допинг-дела Синнера на его рейтинговый рекорд

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о количестве недель на первой строчке мирового рейтинга. По официальным данным, серб провёл в топе 428 недель, однако теоретически он может претендовать на 429-ю неделю, так как у Янника Синнера сняли очки за победу на турнире в Индиан-Уэллсе в 2024 году.

«Возможно, мы обсудим это в другой раз, но сейчас я не против. Сейчас всё в порядке. Да, честно говоря, я забыл об этом, даже не думал. Послушайте, вы знаете, у меня была отличная карьера — охота и защита первой строчки мирового рейтинга. Я был там дольше, чем кто-либо, так что на неделю больше или меньше — в данный момент это не так важно. Но, может быть, это изменится, не знаю», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Именно после победы в Индиан-Уэллсе Синнер обогнал Джоковича в рейтинге, но позже был дисквалифицирован и лишён очков.