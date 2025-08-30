Новак Джокович: я в отличной форме, молод и силён как никогда
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович оценил своё выступление в матче третьего круга на US Open — 2025. Он победил британца Кэмерона Норри со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3.
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 02:20 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|6
|6
|
|7 7
|2
|3
35
Кэмерон Норри
К. Норри
«Всё ещё пытаюсь найти свой ритм на корте. Думаю, сегодня я сыграл, пожалуй, лучший матч на турнире. Подавал я лучше всего здесь.
Я в отличной форме, молод как никогда и силён как никогда. Это Нью-Йорк, даже если ощущения не из лучших, энергия этого места просто перекрывает всё», — приводит слова Джоковича Tennis.com.
Победа над Норри стала для Джоковича рекордной по количеству побед в матчах на турнирах «Большого шлема» на харде.
