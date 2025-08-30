Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик — Томми Пол: где смотреть, во сколько начало матча US Open

Александр Бублик — Томми Пол: где смотреть, во сколько начало матча US Open
Комментарии

В воскресенье, 31 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и Томми Пол из США, занимающий 14-е место в мировом рейтинге.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Александр Бублик
24
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол

Начало матча запланировано на 3:30 мск. Теннисисты три раза встречались друг с другом. Все три матча выиграл Пол. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата», также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.

Материалы по теме
«Научится не терять голову — станет монстром». Реакция на очередную драму Мирры на ТБШ
«Научится не терять голову — станет монстром». Реакция на очередную драму Мирры на ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android