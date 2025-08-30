Александр Бублик — Томми Пол: где смотреть, во сколько начало матча US Open
В воскресенье, 31 августа, в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 24-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и Томми Пол из США, занимающий 14-е место в мировом рейтинге.
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 03:30 МСК
24
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
14
Томми Пол
Т. Пол
Начало матча запланировано на 3:30 мск. Теннисисты три раза встречались друг с другом. Все три матча выиграл Пол. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата», также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.
