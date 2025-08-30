Новак Джокович сравнялся с Федерером по выходам в 1/8 финала на ТБШ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович 69-й раз в карьере вышел 1/8 финала на турнирах «Большого шлема». По данному показателю он догнал ранее лидировавшего легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

В матче третьего круга US Open Джокович победил 30-летнего британца Кэмерона Норри в четырёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3. В матче за выход в 1/4 финала Джокович встретится с 35-летним немцем Яном-Ленардом Штруффом (144-я ракетка).

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.