Виландер: Алькарас играет невероятно хорошо на US Open — 2025. Его будет трудно победить

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высоко оценил уровень игры пятикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса в первых трёх матчах на Открытом чемпионате США — 2025.

«Алькарас играет невероятно хорошо. Он невероятно сосредоточен, его движения настолько хороши. Кажется, его вообще невозможно пробить.

Его форхенд, как он сам сказал, неидеален, но, на мой взгляд, он выглядит довольно идеальным, и он хорошо подаёт. Впервые в начале турнира кажется, что его будет трудно победить», — приводит слова Виландера TNT Sports.