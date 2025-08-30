Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виландер: Алькарас играет невероятно хорошо на US Open — 2025. Его будет трудно победить

Виландер: Алькарас играет невероятно хорошо на US Open — 2025. Его будет трудно победить
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высоко оценил уровень игры пятикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса в первых трёх матчах на Открытом чемпионате США — 2025.

«Алькарас играет невероятно хорошо. Он невероятно сосредоточен, его движения настолько хороши. Кажется, его вообще невозможно пробить.

Его форхенд, как он сам сказал, неидеален, но, на мой взгляд, он выглядит довольно идеальным, и он хорошо подаёт. Впервые в начале турнира кажется, что его будет трудно победить», — приводит слова Виландера TNT Sports.

Материалы по теме
Карлос Алькарас, US Open: результаты на 30 августа, следующий соперник, путь до титула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android