Хенмэн: в такой атмосфере на US Open Алькарас выходит на корт, чтобы покрасоваться
Поделиться
Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался об уровне игры пятикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса в третьем круге на Открытом чемпионате США — 2025. Алькарас обыграл итальянца Лучано Дардери со счётом 6:2, 6:4, 6:0.
US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:45 МСК
34
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|0
|
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«В такой атмосфере Алькарас выходит на корт, чтобы, по сути, покрасоваться и показать себя. Был небольшой сбой во втором сете, но, за исключением этого, он находится в превосходной форме», — сказал Хенмэн в эфире Sky Sports.
В четвёртом круге US Open — 2025 Карлос Алькарас сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем (82-й номер рейтинга).
Материалы по теме
Комментарии
- 30 августа 2025
-
15:58
-
15:50
-
15:45
-
15:32
-
15:01
-
14:54
-
14:46
-
14:44
-
14:05
-
13:59
-
13:58
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
12:54
-
12:52
-
12:41
-
12:17
-
12:10
-
11:57
-
11:52
-
11:49
-
11:38
-
11:24
-
11:15
-
11:07
-
10:58
-
10:58
-
10:49
-
10:41
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:37
-
09:35