Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хенмэн: в такой атмосфере на US Open Алькарас выходит на корт, чтобы покрасоваться

Хенмэн: в такой атмосфере на US Open Алькарас выходит на корт, чтобы покрасоваться
Комментарии

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался об уровне игры пятикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса в третьем круге на Открытом чемпионате США — 2025. Алькарас обыграл итальянца Лучано Дардери со счётом 6:2, 6:4, 6:0.

US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:45 МСК
Лучано Дардери
34
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 0
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«В такой атмосфере Алькарас выходит на корт, чтобы, по сути, покрасоваться и показать себя. Был небольшой сбой во втором сете, но, за исключением этого, он находится в превосходной форме», — сказал Хенмэн в эфире Sky Sports.

В четвёртом круге US Open — 2025 Карлос Алькарас сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем (82-й номер рейтинга).

Материалы по теме
Виландер: Алькарас играет невероятно хорошо на US Open — 2025. Его будет трудно победить
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android