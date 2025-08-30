Хенмэн: в такой атмосфере на US Open Алькарас выходит на корт, чтобы покрасоваться

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался об уровне игры пятикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса в третьем круге на Открытом чемпионате США — 2025. Алькарас обыграл итальянца Лучано Дардери со счётом 6:2, 6:4, 6:0.

«В такой атмосфере Алькарас выходит на корт, чтобы, по сути, покрасоваться и показать себя. Был небольшой сбой во втором сете, но, за исключением этого, он находится в превосходной форме», — сказал Хенмэн в эфире Sky Sports.

В четвёртом круге US Open — 2025 Карлос Алькарас сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем (82-й номер рейтинга).