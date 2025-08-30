Мирра Андреева сохраняет шансы на попадание в топ-4 мирового рейтинга по итогам US Open

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева, несмотря на поражение от американки Тэйлор Таунсенд в третьем круге US Open — 2025, сохраняет шансы впервые в карьере выйти в топ-4 рейтинга WTA по итогам турнира.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
В LIVE-рейтинге WTA после вычета очков за прошлогодний US Open и сыгранных матчей за шесть игровых дней россиянка пока находится на четвёртом месте. Из её преследовательниц борьбу продолжают американка Аманда Анисимова, американка Джессика Пегула и Елена Рыбакина из Казахстана. Чтобы обогнать Мирру, любая из них обязана дойти хотя бы до финала турнира.
Мирра Андреева начала турнир в статусе пятой ракетки мира, но существует также сценарий, при котором она опустится на шестую строчку рейтинга. Это произойдёт, если в финале из верхней половины сетки окажется Рыбакина или Пегула, а из нижней — Анисимова.
- 30 августа 2025
-
15:58
-
15:50
-
15:45
-
15:32
-
15:01
-
14:54
-
14:46
-
14:44
-
14:05
-
13:59
-
13:58
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
12:54
-
12:52
-
12:41
-
12:17
-
12:10
-
11:57
-
11:52
-
11:49
-
11:38
-
11:24
-
11:15
-
11:07
-
10:58
-
10:58
-
10:49
-
10:41
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:37
-
09:35