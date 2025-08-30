Скидки
Теннис

Мирра Андреева сохраняет шансы на попадание в топ-4 мирового рейтинга по итогам US Open

Мирра Андреева сохраняет шансы на попадание в топ-4 мирового рейтинга по итогам US Open
Комментарии

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева, несмотря на поражение от американки Тэйлор Таунсенд в третьем круге US Open — 2025, сохраняет шансы впервые в карьере выйти в топ-4 рейтинга WTA по итогам турнира.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 05:25 МСК
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В LIVE-рейтинге WTA после вычета очков за прошлогодний US Open и сыгранных матчей за шесть игровых дней россиянка пока находится на четвёртом месте. Из её преследовательниц борьбу продолжают американка Аманда Анисимова, американка Джессика Пегула и Елена Рыбакина из Казахстана. Чтобы обогнать Мирру, любая из них обязана дойти хотя бы до финала турнира.

Мирра Андреева начала турнир в статусе пятой ракетки мира, но существует также сценарий, при котором она опустится на шестую строчку рейтинга. Это произойдёт, если в финале из верхней половины сетки окажется Рыбакина или Пегула, а из нижней — Анисимова.




