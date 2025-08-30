Джокович: сейчас я обеспокоен здоровьем больше, чем когда-либо. С возрастом не поспоришь

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём состоянии здоровья во время Открытого чемпионата США — 2025.

«Что ж, честно говоря, я обеспокоен [здоровьем]. Знаете, сейчас я обеспокоен больше, чем когда-либо. Хотя я очень тщательно забочусь о своём теле и трачу много часов на корте и вне его, чтобы быть в форме и хорошо восстанавливаться,

Но, знаете, возраст… с ним не поспоришь. Поэтому всё изменилось. Мне, конечно, приходится корректировать свой подход к тренировкам. Иногда я не тренируюсь между матчами, потому что восстановление важнее, чем просто удары по мячу», — приводит слова Джоковича Tennis365.