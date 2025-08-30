Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Веснина — о поражении Андреевой: есть определённый зажим, и это сказывается на её игре

Веснина — о поражении Андреевой: есть определённый зажим, и это сказывается на её игре
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на поражение пятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой в третьем круге US Open — 2025. Соперницей Андреевой была 139-я ракетка мира американская теннисистка Тэйлор Таунсенд. Американка выиграла матч в двух сетах: 7:5, 6:2.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 05:25 МСК
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Американка провела невероятно ровный матч, играла разнообразно, рвала ритм и не давала Мирре подстроиться по скорости. Счёт встречи 7:5 6:2. Атмосфера на стадионе была electric, стадион бурно поддерживал каждое выигранное очко Таунсенд. А у Мирры вновь не получился матч с местной соперницей и публикой, есть определённый зажим, и это очень сказывается на её игре», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в следующем круге турнира Таунсенд сыграет с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.

Материалы по теме
Мирра «плывёт» под давлением трибун. Она не учла уроки Парижа и провалилась на US Open
Мирра «плывёт» под давлением трибун. Она не учла уроки Парижа и провалилась на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android