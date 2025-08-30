Веснина — о поражении Андреевой: есть определённый зажим, и это сказывается на её игре

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на поражение пятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой в третьем круге US Open — 2025. Соперницей Андреевой была 139-я ракетка мира американская теннисистка Тэйлор Таунсенд. Американка выиграла матч в двух сетах: 7:5, 6:2.

«Американка провела невероятно ровный матч, играла разнообразно, рвала ритм и не давала Мирре подстроиться по скорости. Счёт встречи 7:5 6:2. Атмосфера на стадионе была electric, стадион бурно поддерживал каждое выигранное очко Таунсенд. А у Мирры вновь не получился матч с местной соперницей и публикой, есть определённый зажим, и это очень сказывается на её игре», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в следующем круге турнира Таунсенд сыграет с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.