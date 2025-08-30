Скидки
Карлос Алькарас объяснил, почему вызывал врача по ходу матча третьего круга на US Open

Карлос Алькарас объяснил, почему вызывал врача по ходу матча третьего круга на US Open
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, почему брал медицинский перерыв из-за проблем с коленом в матче с итальянцем Лучано Дардери на US Open — 2025.

US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:45 МСК
Лучано Дардери
34
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 0
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я заметил, что что-то заболело в колене прямо во время гейма, где он сделал брейк. После шага, который я сделал на последней подаче, я почувствовал это. После пяти или шести очков я заметил, что боль ушла. Тем не менее я немного забеспокоился и решил обратиться к физиотерапевту. Но ничего серьёзного, это была просто мера предосторожности. После этого я ничего не чувствовал и всё было хорошо», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

