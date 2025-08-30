Алькарас — о матче в 11:00: я не привык играть первым запуском
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что проводил матч третьего круга US Open — 2025 с итальянцем Лучано Дардери с утра.
US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:45 МСК
34
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|0
|
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Я не привык играть первым запуском (11:00). На самом деле это всего второй раз в моей профессиональной карьере. Первый раз был в этом году в Риме. Мне пришлось лечь спать где-то в 23:00, это кажется мне странным. Я встал в 7:00, чтобы быть готовым к тренировке, свежим и бодрым. По крайней мере, теперь я свободен, так что это хорошее расписание», — приводит слова Алькараса Punto de Break.
