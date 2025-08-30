Скидки
Теннис

Алькарас — о матче в 11:00: я не привык играть первым запуском

Алькарас — о матче в 11:00: я не привык играть первым запуском
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что проводил матч третьего круга US Open — 2025 с итальянцем Лучано Дардери с утра.

US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 18:45 МСК
Лучано Дардери
34
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 0
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я не привык играть первым запуском (11:00). На самом деле это всего второй раз в моей профессиональной карьере. Первый раз был в этом году в Риме. Мне пришлось лечь спать где-то в 23:00, это кажется мне странным. Я встал в 7:00, чтобы быть готовым к тренировке, свежим и бодрым. По крайней мере, теперь я свободен, так что это хорошее расписание», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Новости. Теннис
Новости. Теннис

