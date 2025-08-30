Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев высказался об игре Оже-Альяссима перед очной встречей на US Open

Александр Зверев высказался об игре Оже-Альяссима перед очной встречей на US Open
Комментарии

Третья ракетка мира представитель Германии Александр Зверев высказался об игре своего соперника по третьему кругу US Open — 2025. В матче за выход в 1/8 финала он поборется с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, занимающим 27-е место в мировом рейтинге.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Он тот, кто играет действительно хорошо, когда у него складывается игра. Но при этом он играет действительно плохо, когда игра не идёт», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.

Материалы по теме
4 топ-матча субботы в теннисе: Калинская, Рублёв и Александрова на US Open
4 топ-матча субботы в теннисе: Калинская, Рублёв и Александрова на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android