Александр Зверев высказался об игре Оже-Альяссима перед очной встречей на US Open

Третья ракетка мира представитель Германии Александр Зверев высказался об игре своего соперника по третьему кругу US Open — 2025. В матче за выход в 1/8 финала он поборется с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, занимающим 27-е место в мировом рейтинге.

«Он тот, кто играет действительно хорошо, когда у него складывается игра. Но при этом он играет действительно плохо, когда игра не идёт», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.