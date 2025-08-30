Александр Зверев высказался об игре Оже-Альяссима перед очной встречей на US Open
Третья ракетка мира представитель Германии Александр Зверев высказался об игре своего соперника по третьему кругу US Open — 2025. В матче за выход в 1/8 финала он поборется с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, занимающим 27-е место в мировом рейтинге.
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:00 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
«Он тот, кто играет действительно хорошо, когда у него складывается игра. Но при этом он играет действительно плохо, когда игра не идёт», — сказал Зверев на пресс-конференции.
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.
