Елена Веснина оценила шансы Анны Калинской в матче с Игой Швёнтек на US Open

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина оценила шансы россиянки Анны Калинской в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2025. Соперницей Калинской станет шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек.

«Не так давно девушки встречались в Цинциннати, где Ига смогла взять реванш у Ани. Очень жду этот матч, чувствую в игре Анны потенциал, хоть и соперница грозная, на отличном ходу, но турниры «Большого шлема» — это всегда отдельная история», — написала Веснина на своей страницы в социальных сетях.

Счёт личных встреч равный — 1-1. Калинская победила Швёнтек в полуфинале Дубая-2024 (6:4, 6:4), Ига взяла реванш в недавнем четвертьфинале Цинциннати-2025 (6:3, 6:4).