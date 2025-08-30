Соболенко — второй игрок из Европы, кто пять раз подряд выходил в 4-й круг US Open

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первым игроком из Европы, кто пять раз вышел в четвёртый круг US Open в женском одиночном разряде с момента, когда это сделала Амели Моресмо (2001—2005). Среди всех теннисисток в мире Соболенко стала первой после Мэдисон Киз (2015—2019). Об этом сообщает OptaAce.

В третьем круге US Open — 2025 Арина Соболенко обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:3, 7:6 (7:2). В следующем круге белорусская теннисистка встретится с 95-й ракеткой мира испанкой Кристиной Букшей.