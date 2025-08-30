Скидки
Теннис

Соболенко — второй игрок из Европы, кто пять раз подряд выходил в 4-й круг US Open

Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первым игроком из Европы, кто пять раз вышел в четвёртый круг US Open в женском одиночном разряде с момента, когда это сделала Амели Моресмо (2001—2005). Среди всех теннисисток в мире Соболенко стала первой после Мэдисон Киз (2015—2019). Об этом сообщает OptaAce.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 02:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 2
         
Лейла Фернандес
30
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

В третьем круге US Open — 2025 Арина Соболенко обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:3, 7:6 (7:2). В следующем круге белорусская теннисистка встретится с 95-й ракеткой мира испанкой Кристиной Букшей.

Календарь женского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open - 2025
