Впервые с 1982 года в 1/8 финала US Open вышли три теннисиста в возрасте 35 и более лет

На US Open – 2025 прошли матчи третьего круга турнира, по итогам которых в 1/8 финала вышли сразу три игрока в возрасте 35 и более лет. Такое произошло на турнире впервые с 1982 года, сообщает Opta Ace.

В 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2025 вышли серб Новак Джокович (38 лет), француз Адриан Маннарино (37 лет) и немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф (35 лет). В 1982 году на стадии 1/8 финала турнира играли чилиец Хайме Фильоль, американец Роберт Лутц и румынский теннисист Илие Настасе. Всем им на момент участия исполнилось 35 и более лет.

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

