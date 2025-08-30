Соболенко — пятый лидер рейтинга WTA с 2000 года, кто вышел в 4-й круг на всех ТБШ сезона

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко с 2000 года стала пятым игроком среди лидеров рейтинга WTA, кто вышел во вторую неделю на всех четырёх турнирах «Большого шлема» за сезон. Ранее таким достижением могли похвастаться Мартина Хингис (2000), Линдсей Дэвенпорт (2005), Серена Уильямс (2015-16) и Ига Швёнтек (2023).

В сезоне-2025 на Australian Open Соболенко вышла в финал, где проиграла Мэдисон Киз, на «Ролан Гаррос» в решающем матче Арина уступила Кори Гауфф. На Уимблдоне белорусская теннисистка выбыла в полуфинале.

В третьем круге US Open — 2025 Арина Соболенко обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:3, 7:6 (7:2). В следующем круге она встретится с 95-й ракеткой мира испанкой Кристиной Букшей.