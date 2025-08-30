Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко — пятый лидер рейтинга WTA с 2000 года, кто вышел в 4-й круг на всех ТБШ сезона

Соболенко — пятый лидер рейтинга WTA с 2000 года, кто вышел в 4-й круг на всех ТБШ сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко с 2000 года стала пятым игроком среди лидеров рейтинга WTA, кто вышел во вторую неделю на всех четырёх турнирах «Большого шлема» за сезон. Ранее таким достижением могли похвастаться Мартина Хингис (2000), Линдсей Дэвенпорт (2005), Серена Уильямс (2015-16) и Ига Швёнтек (2023).

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 02:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 2
         
Лейла Фернандес
30
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

В сезоне-2025 на Australian Open Соболенко вышла в финал, где проиграла Мэдисон Киз, на «Ролан Гаррос» в решающем матче Арина уступила Кори Гауфф. На Уимблдоне белорусская теннисистка выбыла в полуфинале.

В третьем круге US Open — 2025 Арина Соболенко обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:3, 7:6 (7:2). В следующем круге она встретится с 95-й ракеткой мира испанкой Кристиной Букшей.

Календарь женского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open - 2025
Материалы по теме
Соболенко — второй игрок из Европы, кто пять раз подряд выходил в 4-й круг US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android