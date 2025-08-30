Алексей Селиваненко объяснил поражение Мирры Андреевой в 1/16 финала US Open
Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко объяснил поражение пятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой в третьем круге Открытого чемпионата США — 2025. В 1/16 финала Мирра уступила американской теннисистке Тэйлор Таунсенд (139-я в рейтинге). Американка выиграла матч в двух сетах: 7:5, 6:2.
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 05:25 МСК
139
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
5
Мирра Андреева
М. Андреева
«Вчера Тэйлор на протяжении всего матча играла на самом высоком уровне, разнообразно и постоянно меняя ритм. Мирре не удалось подстроиться по скорости к её игре, ну и, конечно, домашние трибуны тоже создавали свою атмосферу, придавая Тэйлор дополнительный заряд энергии», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
