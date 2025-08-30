Анна Калинская — Ига Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга US Open
Поделиться
В ночь на 31 августа по московскому времени в Нью-Йорке состоится матч женского одиночного разряда US Open – 2025, в котором 29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретится с полькой Игой Швёнтек, занимающей вторую строчку рейтинга. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, начало которого запланировано на 2:00 мск.
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:00 МСК
29
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
|1
|2
|3
|
|
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Счёт личных встреч между теннисистками равный — 1-1. Калинская была сильнее Швёнтек в полуфинале Дубая-2024 (6:4, 6:4), а полька взяла реванш в недавнем четвертьфинале Цинциннати-2025 (6:3, 6:4).
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Комментарии
- 31 августа 2025
-
00:17
-
00:14
-
00:01
- 30 августа 2025
-
23:46
-
23:44
-
23:39
-
23:36
-
23:32
-
23:06
-
23:06
-
23:00
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:35
-
22:26
-
22:21
-
22:12
-
22:10
-
22:06
-
21:45
-
21:17
-
21:15
-
20:56
-
20:53
-
20:37
-
20:26
-
20:16
-
20:15
-
19:59
-
19:57
-
19:45
-
19:21
-
18:52
-
18:50