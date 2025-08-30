Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская — Ига Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга US Open

Анна Калинская — Ига Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга US Open
Комментарии

В ночь на 31 августа по московскому времени в Нью-Йорке состоится матч женского одиночного разряда US Open – 2025, в котором 29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретится с полькой Игой Швёнтек, занимающей вторую строчку рейтинга. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, начало которого запланировано на 2:00 мск.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Анна Калинская
29
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Счёт личных встреч между теннисистками равный — 1-1. Калинская была сильнее Швёнтек в полуфинале Дубая-2024 (6:4, 6:4), а полька взяла реванш в недавнем четвертьфинале Цинциннати-2025 (6:3, 6:4).

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Календарь US Open - 2025
Сетка US Open - 2025
Материалы по теме
Отомстит ли Александрова за двух россиянок? У неё есть шанс на рекорд в Нью-Йорке
Отомстит ли Александрова за двух россиянок? У неё есть шанс на рекорд в Нью-Йорке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android