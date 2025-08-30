Анна Калинская — Ига Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга US Open

В ночь на 31 августа по московскому времени в Нью-Йорке состоится матч женского одиночного разряда US Open – 2025, в котором 29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретится с полькой Игой Швёнтек, занимающей вторую строчку рейтинга. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, начало которого запланировано на 2:00 мск.

Счёт личных встреч между теннисистками равный — 1-1. Калинская была сильнее Швёнтек в полуфинале Дубая-2024 (6:4, 6:4), а полька взяла реванш в недавнем четвертьфинале Цинциннати-2025 (6:3, 6:4).

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.