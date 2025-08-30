Андрей Ольховский высказался о поражении Мирры Андреевой в 1/16 финала US Open

Чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении российской теннисистки Мирры Андреевой в третьем круге US Open – 2025. Андреева проиграла американке Тэйлор Таунсенд со счётом 5:7, 2:6.

«Нужно уметь менять игру по ходу матча. Если мы говорим о Мирре Андреевой, должна быть запасная тактика, помимо того, что она уже делает. А что она может? Резать или свечки кидать? Я не понимаю. Игрок в таком случае должен быть настолько вариативным, чтобы уметь применять разные тактики относительно соперника, когда что-то не идёт. Это экстремально сложно.

Весь женский теннис состоит из того, кто кого перебьёт на задней линии. Нет активных подач в постоянном направлении. Мы сейчас говорим о вариативности. Тот же Алькарас может резко ударить справа или укоротить. У Мирры другой стиль игры — у неё нет своей «коронки». Всё классно, здорово и хорошо. Но какая «коронка»? «Коронка» — это когда ты встаёшь среди ночи и можешь выполнить этот удар. Он приносит тебе большую часть очков, но «коронка» должна работать всегда. Независимо от психологического состояния, если у тебя есть оружие, ты его применяешь. Могла ли Мирра поменять тактику игры в матче с Таунсенд, если что-то не идёт? Этот вопрос должен быть адресован к команде: насколько Мирра умеет играть в другом стиле», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.