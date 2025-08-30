Маннарино — о встрече с Шелтоном: первый раз выигрываю матч во время перерыва на туалет

77-й номер рейтинга французский теннисист Адриан Маннарино рассказал, что узнал о снятии шестой ракетки мира американца Бена Шелтона в третьем круге Открытого чемпионата США — 2025 во время туалетного перерыва. Шелтон снялся при счёте 3:6, 6:3, 4:6, 6:4.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|4
|
|6
|4
|6
«Давно уже хотел пойти, но не хотел терять концентрацию. Подумал: если закончу сет, это будет вдвойне «полезно». В зоне игроков агент, который меня сопровождал, сказал, что осталось «три минуты»; предупредил, когда осталось две минуты. В этот момент я услышал по рации, что Шелтон отказался продолжать. Нам постучали в дверь, чтобы сообщить, что он снялся; выходя, судья подтвердил это. Это было немного необычно. Первый раз я выигрываю матч из-за отказа соперника во время моего перерыва на туалет», — сказал Маннарино на пресс-конференции.
- 30 августа 2025
-
19:21
-
18:52
-
18:50
-
18:45
-
18:25
-
18:08
-
17:37
-
17:33
-
16:59
-
16:52
-
16:32
-
16:20
-
15:58
-
15:50
-
15:45
-
15:32
-
15:01
-
14:54
-
14:46
-
14:44
-
14:05
-
13:59
-
13:58
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
12:54
-
12:52
-
12:41
-
12:17
-
12:10
-
11:57
-
11:52
-
11:49
-
11:38