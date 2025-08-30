Скидки
Главная Теннис Новости

Маннарино — о встрече с Шелтоном: первый раз выигрываю матч во время перерыва на туалет

Аудио-версия:
Комментарии

77-й номер рейтинга французский теннисист Адриан Маннарино рассказал, что узнал о снятии шестой ракетки мира американца Бена Шелтона в третьем круге Открытого чемпионата США — 2025 во время туалетного перерыва. Шелтон снялся при счёте 3:6, 6:3, 4:6, 6:4.

US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 20:40 МСК
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 4
3 		6 4 6
             
Адриан Маннарино
77
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

«Давно уже хотел пойти, но не хотел терять концентрацию. Подумал: если закончу сет, это будет вдвойне «полезно». В зоне игроков агент, который меня сопровождал, сказал, что осталось «три минуты»; предупредил, когда осталось две минуты. В этот момент я услышал по рации, что Шелтон отказался продолжать. Нам постучали в дверь, чтобы сообщить, что он снялся; выходя, судья подтвердил это. Это было немного необычно. Первый раз я выигрываю матч из-за отказа соперника во время моего перерыва на туалет», — сказал Маннарино на пресс-конференции.

