Рафаэль Надаль поблагодарил болельщиков за поздравления с рождением сына

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поблагодарил болельщиков за поздравления с рождением сына.

«После нескольких недель вдали от социальных сетей я хочу искренне поблагодарить вас за все добрые сообщения, которые мы получили после рождения нашего второго ребёнка.

На этой неделе у меня была возможность насладиться матчами в академии Рафаэля Надаля, где мы снова принимаем Rafa Nadal Open — особенный турнир серии АТР-челленджеров для всех нас», – написал Надаль в своём аккаунте в социальной сети Х.

Напомним, Рафаэль Надаль и его супруга Мария стали родителями во второй раз. 7 августа в семье Надаля на свет появился мальчик, которого назвали Микель.

