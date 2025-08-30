Муратоглу: вернётся ли Серена Уильямс? Уже один этот вопрос вызывает мурашки

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказал мнение о возвращении в тур 23-кратной чемпионки турниров серии «Большого шлема» американки Серены Уильямс.

«Вернётся ли Серена Уильямс? Уже один этот вопрос вызывает мурашки. Ведь Серена никогда не была просто теннисисткой, она была главным магнитом. Болельщики не ограничивались просмотром её матчей по телевизору — они приезжали на турниры ради неё. Недавно Новак Джокович в шутливой форме бросил ей вызов вернуться в тур. Мне очень понравился этот момент, потому что великие признают великих. Возможно, Новак чувствует себя немного одиноким на турнирах без соперников своего поколения на вершине.

Одно можно сказать точно: если Серена вернётся, уровень ожидания будет невероятным. И сразу возникнет вопрос: сможет ли она снова выигрывать? На мой взгляд, не безумие думать, что да. Она была настолько выдающейся чемпионкой, что даже в её возрасте, после лет отсутствия, она способна вновь совершить невозможное. И именно эта возможность делает сценарий таким захватывающим», – приводит слова Муратоглу We Love Tennis.