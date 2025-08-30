Скидки
«Пытался найти способ продолжать бороться». Шелтон — о снятии с US Open — 2025

Комментарии

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал снятие с Открытого чемпионата США — 2025. В матче третьего круга с французом Адрианом Маннарино американец снялся при счёте 3:6, 6:3, 4:6, 6:4.

US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 20:40 МСК
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 4
3 		6 4 6
             
Адриан Маннарино
77
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

«Не могу точно определить момент, когда получил травму. Боль началась в начале четвёртого сета, но, честно говоря, не знаю, с чем это связано. Просто пытался адаптироваться и найти способ продолжать бороться. Хотя я и испытывал боль, сосредоточился на поиске решения и продолжении игры. Будь то болезнь или травма, если я могу оставаться на корте, я остаюсь. Раньше никогда не испытывал ничего подобного. Так что да, справляться с неопределённостью было сложно», — приводит слова Шелтона Ubitennis.

Комментарии
