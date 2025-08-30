«Пытался найти способ продолжать бороться». Шелтон — о снятии с US Open — 2025
Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал снятие с Открытого чемпионата США — 2025. В матче третьего круга с французом Адрианом Маннарино американец снялся при счёте 3:6, 6:3, 4:6, 6:4.
US Open (м). 3-й круг
29 августа 2025, пятница. 20:40 МСК
6
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 3
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|4
|
|6
|4
|6
77
Адриан Маннарино
А. Маннарино
«Не могу точно определить момент, когда получил травму. Боль началась в начале четвёртого сета, но, честно говоря, не знаю, с чем это связано. Просто пытался адаптироваться и найти способ продолжать бороться. Хотя я и испытывал боль, сосредоточился на поиске решения и продолжении игры. Будь то болезнь или травма, если я могу оставаться на корте, я остаюсь. Раньше никогда не испытывал ничего подобного. Так что да, справляться с неопределённостью было сложно», — приводит слова Шелтона Ubitennis.
