Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф — Магдалена Френх, результат матча 30 августа 2025, счет 2:0, 3-й круг US Open

Кори Гауфф вышла в 1/8 финала US Open, обыграв 33-ю ракетку мира
Комментарии

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала US Open – 2025, обыграв в матче третьего круга представительницу Польши Магдалену Френх (33-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 18:40 МСК
Магдалена Френх
33
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. За время матча Гауфф выполнила одну подачу навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Френх не смогла сделать за матч ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из двух в игре.

В 1/8 финала US Open – 2025 Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной и японкой Наоми Осакой.

Сетка US Open - 2025
Календарь US Open - 2025
Материалы по теме
Рублёв сражается за вторую неделю US Open! Ещё сыграют Александрова и Калинская. LIVE!
Live
Рублёв сражается за вторую неделю US Open! Ещё сыграют Александрова и Калинская. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android