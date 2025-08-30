Кори Гауфф вышла в 1/8 финала US Open, обыграв 33-ю ракетку мира

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала US Open – 2025, обыграв в матче третьего круга представительницу Польши Магдалену Френх (33-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. За время матча Гауфф выполнила одну подачу навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Френх не смогла сделать за матч ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из двух в игре.

В 1/8 финала US Open – 2025 Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной и японкой Наоми Осакой.